Oddo svela: ecco qual è l’obiettivo alla base del Milan Futuro

Massimo Oddo, attuale allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Durante la chiacchierata ha parlato di molti temi, tra i tanti si è soffermato anche su qual è lo scopo del Milan Futuro e quale obiettivo ha alla base. Ecco le sue parole.
Milan Futuro, Oddo: "L'obiettivo non è vincere attraverso la scelta dei singoli migliori in quel momento, ma ..."
“Migliorare i giovani, migliorare la squadra attraverso la loro crescita. Farli diventare grandi, con l’obiettivo di dar loro la possibilità di approcciare il più possibile alla prima squadra. E’ un progetto totalmente diverso dalle dinamiche consuete, dove è tutto improntato sui risultati. I risultati sono importanti anche da noi, è ovvio, ma a contare di più per noi è il modo in cui ci si arriva.