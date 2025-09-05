Pianeta Milan
Oddo svela: ecco qual è l’obiettivo alla base del Milan Futuro

Oddo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport spiega qual è l'obiettivo alla base del Milan Futuro. Ecco le sue parole.
Massimo Oddo, attuale allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Durante la chiacchierata ha parlato di molti temi, tra i tanti si è soffermato anche su qual è lo scopo del Milan Futuro e quale obiettivo ha alla base. Ecco le sue parole.

Milan Futuro, Oddo: "L'obiettivo non è vincere attraverso la scelta dei singoli migliori in quel momento, ma ..."

“Migliorare i giovani, migliorare la squadra attraverso la loro crescita. Farli diventare grandi, con l’obiettivo di dar loro la possibilità di approcciare il più possibile alla prima squadra. E’ un progetto totalmente diverso dalle dinamiche consuete, dove è tutto improntato sui risultati. I risultati sono importanti anche da noi, è ovvio, ma a contare di più per noi è il modo in cui ci si arriva.

Per gli altri la priorità è mettere in campo la migliore formazione che puoi in quel dato momento, qui l’obiettivo non è vincere attraverso la scelta dei singoli migliori in quel momento, ma dei singoli che hanno più prospettive per arrivare a un certo tipo di calcio. In questa squadra, di base, quasi tutti i ragazzi possono arrivare almeno in Serie B, con tutte le variabili del caso”.

