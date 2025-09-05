Milan, Nkunku: “Ibrahimovic mi ha insegnato ad essere esigente”

Christopher Nkunku ha già iniziato ad allenarsi a Milanello da alcuni giorni. L'attaccante ex Chelsea è stato il colpo degli ultimi giorni del calciomercato rossonero, insieme al suo connazionale Rabiot. DAZN ha intervistato il francese, che si è presentato ai tifosi del Milan a 360 gradi (qui l'intervista completa). Tra i temi trattati, Nkunku ha parlato del suo rapporto con Thiago Silva e Ibrahimovic, ex giocatori del Milan che proprio con Massimiliano Allegri vinsero lo Scudetto al termine della stagione 2010/2011. Con il primo l'attaccante francese ha condiviso lo spogliatoio al PSG e al Chelsea. Con il secondo, invece, solo a Parigi. Nkunku, infatti, è cresciuto nel settore giovanile dei parigini, con cui ha disputato anche alcune stagioni in prima squadra. Ecco, dunque, cosa ha detto su di loro.