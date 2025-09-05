Pianeta Milan
Milan, Nkunku: “Ibrahimovic mi ha insegnato ad essere esigente”

Christopher Nkunku, nuovo attaccante del Milan, è stato intervistato da DAZN. Tra i temi trattati, il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic
Christopher Nkunku ha già iniziato ad allenarsi a Milanello da alcuni giorni. L'attaccante ex Chelsea è stato il colpo degli ultimi giorni del calciomercato rossonero, insieme al suo connazionale Rabiot. DAZN ha intervistato il francese, che si è presentato ai tifosi del Milan a 360 gradi (qui l'intervista completa). Tra i temi trattati, Nkunku ha parlato del suo rapporto con Thiago Silva e Ibrahimovic, ex giocatori del Milan che proprio con Massimiliano Allegri vinsero lo Scudetto al termine della stagione 2010/2011. Con il primo l'attaccante francese ha condiviso lo spogliatoio al PSG e al Chelsea. Con il secondo, invece, solo a Parigi. Nkunku, infatti, è cresciuto nel settore giovanile dei parigini, con cui ha disputato anche alcune stagioni in prima squadra. Ecco, dunque, cosa ha detto su di loro.

Milan, Nkunku su Thiago Silva e Ibrahimovic

Primi ricordi legati al Milan: "I miei primi ricordi come giocatori sono Kakà, Ronaldinho e anche Ibrahimovic. Ho giocato con lui nel PSG. Ho giocato anche con Thiago Silva. Ho giocato con lui al PSG e al Chelsea, ci ho parlato ed era felice che venissi in questo club".

Su cosa ha imparato da Ibrahimovic: "Si tratta di avere più energia per vincere, per battere l'avversario. Non per vincere, ma per batterlo. Si può vedere che la sua carriera è basata sulla sua personalità. Penso che mi abbia insegnato ad essere esigente in ogni allenamento, in ogni partita. Questa è la mentalità per avere successo".

