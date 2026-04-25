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Milan, Nesta: “Allegri è migliorato rispetto a quando allenava me. Vi spiego perché”

Alessandro Nesta e Massimiliano Allegri
Dallo scudetto vinto insieme con il Milan alle parole di stima: Alessandro Nesta elogia Massimiliano Allegri ai microfoni di 'DAZN'
Redazione PM

Alessandro Nesta, classe 1976, ex difensore del Milan dal 2002 al 2012, ha parlato anche di Massimiliano Allegri durante la lunga intervista rilasciata a 'DAZN'. Il centrale romano è stato ospite a 'Giorgia's Secret', programma condotto dalla giornalista Giorgia Rossi. Di seguito, le sue parole su tecnico rossonero.

Milan, Nesta elogia Allegri

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"Io spero che il Milan arrivi lontano con Allegri: per me non è lo stesso del 2011, è migliorato nella gestione dei giocatori, nel capire dove si trova. Lui dal Cagliari è venuto al Milan in una squadra che stava invecchiando e che aveva vinto tanto: non era facile gestire i fine carriera dei calciatori come noi. Per me è stata una grande scuola. E adesso ha fatto un salto in avanti".

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Nesta è stato allenato da Allegri dal 2010 al 2012 e insieme hanno vinto lo scudetto alla prima stagione del tecnico toscano sulla panchina rossonera. Quella squadra era formata da tanti giocatori a fine carriera, come Gattuso, Ambrosini, Inzaghi, Seedorf e lo stesso Nesta. Vincere il titolo con una rosa che stava fisiologicamente terminando il proprio ciclo è un grande merito di Allegri, che ha saputo trarre il meglio dall'esperienza dei campioni, unendola alla qualità di (al tempo) giovani come Pato, Robinho e Ibrahimovic.

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