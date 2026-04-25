Nesta è stato allenato da Allegri dal 2010 al 2012 e insieme hanno vinto lo scudetto alla prima stagione del tecnico toscano sulla panchina rossonera. Quella squadra era formata da tanti giocatori a fine carriera, come Gattuso, Ambrosini, Inzaghi, Seedorf e lo stesso Nesta. Vincere il titolo con una rosa che stava fisiologicamente terminando il proprio ciclo è un grande merito di Allegri, che ha saputo trarre il meglio dall'esperienza dei campioni, unendola alla qualità di (al tempo) giovani come Pato, Robinho e Ibrahimovic.
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