Milan, Nesta elogia Allegri

"Io spero che il Milan arrivi lontano con Allegri: per me non è lo stesso del 2011, è migliorato nella gestione dei giocatori, nel capire dove si trova. Lui dal Cagliari è venuto al Milan in una squadra che stava invecchiando e che aveva vinto tanto: non era facile gestire i fine carriera dei calciatori come noi. Per me è stata una grande scuola. E adesso ha fatto un salto in avanti".