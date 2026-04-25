Le parole di Carotenuto sul finale di stagione del Milan: "Il Milan dovrebbe metterci molto del suo per farsi sfuggire la Champions: Allegri è il mago delle tabelle, l’allenatore italiano che più le compila e che più lucidamente le mette su carta. Quando fa riferimento alle due vittorie e al pareggio, pensa pure che questo pareggio potrebbe arrivare anche domani: sarebbe un risultato tutto sommato positivo per il Milan e anche per la Juve. Sarei molto sorpreso se il Milan si lasciasse sfuggire un posto in Champions".