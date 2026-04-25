Domani si prospetta una sfida davvero importante per il Milan di Massimiliano Allegri. Alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Juventus, un vero e proprio scontro per la Champions League. A quattro giornate dalla fine, le due formazioni si sfideranno in un match di fuoco: soli 3 punti di distanza l'una dall'altra e un accesso alla Champions League da conquistare per iniziare a gettare le 'basi' della squadra futura. A parlare di tutto ciò, presente negli studi di Sky Sport, è stato il giornalista sportivo Angelo Carotenuto. Ecco, di seguito, le sue parole sul finale di stagione rossonero:
PIANETAMILAN news milan interviste Carotenuto: “Il Milan dovrebbe metterci del suo per farsi sfuggire la Champions”
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Carotenuto: “Il Milan dovrebbe metterci del suo per farsi sfuggire la Champions”
Angelo Carotenuto, giornalista sportivo, presente negli studi di Sky Sport24 ha voluto parlare del finale di stagione del Milan di Allegri
Milan, senti Carotenuto
Le parole di Carotenuto sul finale di stagione del Milan: "Il Milan dovrebbe metterci molto del suo per farsi sfuggire la Champions: Allegri è il mago delle tabelle, l’allenatore italiano che più le compila e che più lucidamente le mette su carta. Quando fa riferimento alle due vittorie e al pareggio, pensa pure che questo pareggio potrebbe arrivare anche domani: sarebbe un risultato tutto sommato positivo per il Milan e anche per la Juve. Sarei molto sorpreso se il Milan si lasciasse sfuggire un posto in Champions".
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