Milan e Juventus , rispettivamente terza e quarta squadra in graduatoria, con 66 e 63 punti , si affronteranno domani sera nel big match di 'San Siro', mentre il Como e la Roma , quinte pari merito con 58 punti , saranno impegnate domani in trasferta contro Genoa e Bologna tra domani e oggi pomeriggio.

Intervenendo a 'Radio Napoli Centrale', il giornalista, scrittore e opinionista Marco Bucciantini, volto noto di 'Sky Sport', ha parlato proprio della corsa Champions. Ecco le sue dichiarazioni sul tema. "La Juventus la vedo meglio; il Como viene da un momento in cui ha dato tanto e raccolto poco, bisogna vedere come reagirà adesso. Il Milan deve blindare la qualificazione, facendo punti contro la Juventus, altrimenti in volata rischia di soffrire. La Roma sta vivendo una fase di separazione interna e in questi contesti è sempre difficile fare bene nel finale di stagione”.