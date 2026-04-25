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Bucciantini: “Corsa Champions? Il Milan deve fare punti contro la Juventus, altrimenti …”

Marco Bucciantini
Il giornalista, scrittore e opinionista Marco Bucciantini, intervenendo a 'Radio Napoli Centrale', ha parlato della corsa per un posto nella prossima Champions League ora in svolgimento in Serie A: domani sera Milan-Juventus a 'San Siro'
Daniele Triolo Redattore 

Con 78 punti in classifica dopo 33 giornate, l'Inter di Cristian Chivu aspetta, di fatto, soltanto la matematica per festeggiare il 21° Scudetto della sua storia: non avverrà domani, sul campo del Torino, mentre è verosimile che accadrà la settimana successiva, in occasione del match interno contro il Parma.

Quello che sta affascinando di più, attualmente, nel campionato di Serie A è la corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Con il 4-0 interno rifilato ieri sera alla Cremonese, il Napoli di Antonio Conte si è confermato al secondo posto della classifica, con 69 punti ed ora è a -5 dal traguardo aritmetico. Ovviamente in attesa dei risultati delle altre contendenti.

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Milan e Juventus, rispettivamente terza e quarta squadra in graduatoria, con 66 e 63 punti, si affronteranno domani sera nel big match di 'San Siro', mentre il Como e la Roma, quinte pari merito con 58 punti, saranno impegnate domani in trasferta contro Genoa e Bologna tra domani e oggi pomeriggio.

Intervenendo a 'Radio Napoli Centrale', il giornalista, scrittore e opinionista Marco Bucciantini, volto noto di 'Sky Sport', ha parlato proprio della corsa Champions. Ecco le sue dichiarazioni sul tema. "La Juventus la vedo meglio; il Como viene da un momento in cui ha dato tanto e raccolto poco, bisogna vedere come reagirà adesso. Il Milan deve blindare la qualificazione, facendo punti contro la Juventus, altrimenti in volata rischia di soffrire. La Roma sta vivendo una fase di separazione interna e in questi contesti è sempre difficile fare bene nel finale di stagione”.

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