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Zambrotta su Bartesaghi: “Finalmente gli allenatori danno fiducia ai giovani”

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Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan, ha voluto parlare anche di Davide Bartesaghi, terzino rossonero esploso con Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan che ha vestito la casacca del diavolo dal 2008 al 2012, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo aver parlato, ovviamente, del big match contro la Juventus di domani sera, in programma alle ore 20:45, l'ex calciatore si è voluto spostare a parlare del lavoro svolto da Massimiliano Allegri, ma non è tutto. Spazio anche per commentare il giovane Davide Bartesaghi.

Il giovane infatti, esploso sotto la gestione di Massimiliano Allegri, ha subito 'rubato' il posto da titolare a Pervis Estupinan. Durante il corso della stagione, il giovane ha giocato ben 27 partite, segnando anche due gol (doppietta contro il Sassuolo). Va ricordato che, nella scorsa stagione, il giovane si alternava tra Prima squadra e Milan Futuro. Ecco, di seguito, le parole di Zambrotta.

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Sul lavoro di Allegri: "Ciò che dice Max sulla necessità di prendere pochi gol è vero e rispettabile, ma quando l’obiettivo sarà di vincere lo scudetto allora mi aspetto anche qualche gol fatto in più. Molto dipende dai giocatori stessi che hai in rosa: nella prima parte di campionato il Milan aveva un Christian Pulisic superlativo. Poi nessun altro è stato in grado di fare la differenza. Niclas Füllkrug, Santiago Giménez e Christopher Nkunku non hanno inciso, hanno dovuto trovare i gol dei centrocampisti. Con un bomber da 15-20 gol a campionato certamente sarebbe stato più vicino all’Inter".

Su Davide Bartesaghi: "Lui, Marco Palestra, Lorenzo Bernasconi: ci sono tanti terzini emergenti. Finalmente gli allenatori danno fiducia ai giovani ed è giusto così: quando hai potenzialità devi poterle esprimere anche rischiando qualcosa, a vent’anni devi poter sbagliare. Bartesaghi lo terrei assolutamente in casa per tanti anni".

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