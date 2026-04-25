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Milan, Nesta ricorda: “La finale di Istanbul mi ha ucciso, ma poi tutto è andato come doveva andare”

Alessandro Nesta durante Milan-Liverpool, finale di Champions League
Alessandro Nesta torna a parlare della finale di Istanbul del 2005: l'incubo e la rivincita dall'ex del Milan contro il Liverpool
Redazione PM

La notte del 25 maggio 2005, quando il Milan ha affrontato il Liverpool allo 'Stadio Olimpico Atatürk' di Istanbul in finale di Champions League, è stata senza dubbio la più buia della storia rossonera. Al termine del primo tempo il Diavolo era in vantaggio per 3-0: tutto faceva pensare ad un successo agevole sui 'Reds', che erano in evidente difficoltà. Durante la ripresa, tuttavia, gli inglesi segnano 3 reti e ribaltano il risultato, riuscendo anche a prevalere nei calci di rigore, dove Dida non riesce ad evitare la sconfitta.

Milan, le parole di Nesta sulla sconfitta in finale di Champions League contro il Liverpool

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Alessandro Nesta è tornato a parlare di quella sconfitta nella lunga intervista concessa ai microfoni di 'Sky Sport', durante l'appuntamento con 'Giorgia's Secret', programma condotto dalla giornalista Giorgia Rossi. Di seguito, le dichiarazioni dell'ex difensore del Milan sulla finale di Champions League del 2005 contro il Liverpool.

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"Istanbul è stata una delle serate più brutte della mia vita calcistica: mi ha ucciso, per mesi ho dormito male e per mesi ci pensavo ogni volta che aprivo gli occhi la mattina. È stata veramente tosta: però capita e poi anche per la giornata più brutta che puoi avere, ti capita una rivincita. L’importante è che quando ti ricapita devi esserci e stare sul pezzo: perciò è andata come doveva andare".

Due anni più tardi, nel 2007, Milan e Liverpool si sono ritrovate in finale di Champions League, questa volta ad Atene. I rossoneri si sono presi la propria rivincita, superando i 'Reds' per 2-1 grazie alla doppietta di Pippo Inzaghi, che ha consegnato al Diavolo la settima Coppa dalle grandi orecchie della propria storia.

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