"Istanbul è stata una delle serate più brutte della mia vita calcistica: mi ha ucciso, per mesi ho dormito male e per mesi ci pensavo ogni volta che aprivo gli occhi la mattina. È stata veramente tosta: però capita e poi anche per la giornata più brutta che puoi avere, ti capita una rivincita. L’importante è che quando ti ricapita devi esserci e stare sul pezzo: perciò è andata come doveva andare".