Oggi Gabbia ha ribadito il concetto: "Per noi il mister è fondamentale. Deciderà lui, ovviamente, ma noi nello spogliatoio speriamo tutti che resti. Ha portato aria nuova. Guardate la difesa: ora siamo la seconda migliore d’Europa dopo l’Arsenal. Con noi è felice, ce lo dice sempre". Il difensore rossonero aveva già parlato con chiarezza di Allegri, ma ha voluto sottolinearlo di nuovo. Stesso discorso per Tomori: "Noi gio­ca­tori siamo con­tenti con lui per­ché è una brava per­sona e un alle­na­tore molto pre­pa­rato". E infine un altro difensore, ovvero Pavlović: "Sì, lui è molto, molto importante per noi. Noi tutti siamo cresciuti con lui ed era soltanto il primo anno, avendo più tempo per lavorare, miglioreremo ancora". Tre indizi, fanno una prova. Lo spogliatoio del Milan ha parlato (più e più volte): Allegri non si deve muovere per quanto ha portato e per quanto fatto in una singola stagione in quel di Milanello. Si può parlare di strategie, di gioco, di mercato, che contano tantissimo, ma quando sono i giocatori a chiederlo, la dirigenza non può fare finta di non sentire: lo spogliatoio ha parlato chiaramente e continua a farlo in favore del suo allenatore.