Nelle scorse settimane si è parlato tantissimo del possibile futuro di Massimiliano Allegri al Milan e se n'è continua a parlare, nonostante le dichiarazione chiare dall'allenatore rossonero dopo Verona-Milan: "Il mio pensiero è sul Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme". Parole chiare, che comunque non hanno tolto del tutto le indiscrezioni. Si parla infatti di un Allegri che vorrebbe un mercato con colpi importanti per restare: un arrivo almeno per ogni reparto che possa dare una mano fin dà subito al Milan. Chi però ha le idee chiare è lo spogliatoio del Diavolo che ha parlato con vari componenti con un minimo comunque determinatore.
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Oggi Gabbia ha ribadito il concetto: "Per noi il mister è fondamentale. Deciderà lui, ovviamente, ma noi nello spogliatoio speriamo tutti che resti. Ha portato aria nuova. Guardate la difesa: ora siamo la seconda migliore d’Europa dopo l’Arsenal. Con noi è felice, ce lo dice sempre". Il difensore rossonero aveva già parlato con chiarezza di Allegri, ma ha voluto sottolinearlo di nuovo. Stesso discorso per Tomori: "Noi giocatori siamo contenti con lui perché è una brava persona e un allenatore molto preparato". E infine un altro difensore, ovvero Pavlović: "Sì, lui è molto, molto importante per noi. Noi tutti siamo cresciuti con lui ed era soltanto il primo anno, avendo più tempo per lavorare, miglioreremo ancora". Tre indizi, fanno una prova. Lo spogliatoio del Milan ha parlato (più e più volte): Allegri non si deve muovere per quanto ha portato e per quanto fatto in una singola stagione in quel di Milanello. Si può parlare di strategie, di gioco, di mercato, che contano tantissimo, ma quando sono i giocatori a chiederlo, la dirigenza non può fare finta di non sentire: lo spogliatoio ha parlato chiaramente e continua a farlo in favore del suo allenatore.
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