'NBA Europe', Tatum cita anche il Milan: le parole del Vice-Commissioner

Le parole di Mark Tatum

Sul progetto avanguardistico: "Quasi come la Champions League ma di basket. Quindi marchi come Real, Barça, Man City, PSG e AC Milan che giocano a basket. È piuttosto allettante. Non solo contenuti sportivi live di alta qualità rilevanti in Europa, ma rilevanti a livello globale. Sono rilevanti in Asia, negli Stati Uniti e in Nord America perché alcuni dei marchi con cui stiamo trattando hanno un enorme seguito a livello globale. Se sei in Lituania, se sei in Serbia, se sei in Croazia, altri club in quei mercati, vogliamo che ogni squadra abbia l'opportunità di giocare in quel campionato di alto livello. Sarà il miglior basket d'Europa".