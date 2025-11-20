'NBA Europe', Tatum cita anche il Milan: le parole del Vice-Commissioner

Ha poi proseguito: "Nel breve termine, si potrebbe assistere a una competizione, pensata come una coppa di precampionato. In cui le squadre NBA vanno a giocare contro le squadre del campionato europeo. E si crea un piccolo torneo in cui i Knicks, i Lakers e i Bulls vanno a giocare contro PSG, Real e Man City. Così potremmo fare il primo anno. E penso che sarebbe una proposta entusiasmante. Alla fine si assegna una coppa".
LEGGI ANCHE: Milan, perché non puntare su Norton-Cuffy sulla fascia? Ecco perché può essere un'alternativa>>>
Tatum ha concluso dicendo: "Tra cinque o dieci anni, si potrebbe assistere a una situazione in cui le prime due classificate e la lega europea, ad esempio, partecipano al torneo NBA Cup. Quindi, all'improvviso, si avrebbe l'AC Milan e il Barcellona che giocano nel torneo NBA Cup. Ad un certo punto, e ripeto che sto parlando di un futuro a lungo termine, potremmo assistere a uno scenario in cui la qualità del basket continua a migliorare. Ora disponiamo di infrastrutture di livello mondiale in queste grandi città di livello mondiale. E quando i viaggi supersonici diventeranno una realtà, potremmo assistere a una situazione in cui ci sarà una divisione in Europa della NBA".
© RIPRODUZIONE RISERVATA