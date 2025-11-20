Pianeta Milan
Mark Tatum, Vice-Commissioner è tornato a parlare del progetto ‘NBA Europe’ citando il Milan. Le sue parole

'NBA Europe', Tatum cita anche il Milan: le parole del Vice-Commissioner
Mark Tatum, Vice-Commissioner NBA, aggiorna su NBA Europe: il progetto potrebbe vedere squadre come Milan, Real e Barcellona sfidare team NBA in un torneo internazionale, tra coppe precampionato e una futura NBA Cup Europe
In attesa del prossimo derby, si torna a parlare del progetto NBA Europe, con il Milan di Cardinale che risulta legato al progetto cestistico americano. Mark Tatum, Vice-Commissioner dell'NBA, durante la conferenza annuale Dealmakers organizzata da Sports Business Journal a New York, ha aggiornato sul progetto "NBA Europe". Le sue dichiarazioni sono riportate dal sito 'bball-evolution.com'.

Le parole di Mark Tatum

Sul progetto avanguardistico: "Quasi come la Champions League ma di basket. Quindi marchi come Real, Barça, Man City, PSG e AC Milan che giocano a basket. È piuttosto allettante. Non solo contenuti sportivi live di alta qualità rilevanti in Europa, ma rilevanti a livello globale. Sono rilevanti in Asia, negli Stati Uniti e in Nord America perché alcuni dei marchi con cui stiamo trattando hanno un enorme seguito a livello globale. Se sei in Lituania, se sei in Serbia, se sei in Croazia, altri club in quei mercati, vogliamo che ogni squadra abbia l'opportunità di giocare in quel campionato di alto livello. Sarà il miglior basket d'Europa".

Ha poi proseguito: "Nel breve termine, si potrebbe assistere a una competizione, pensata come una coppa di precampionato. In cui le squadre NBA vanno a giocare contro le squadre del campionato europeo. E si crea un piccolo torneo in cui i Knicks, i Lakers e i Bulls vanno a giocare contro PSG, Real e Man City. Così potremmo fare il primo anno. E penso che sarebbe una proposta entusiasmante. Alla fine si assegna una coppa".

Tatum ha concluso dicendo: "Tra cinque o dieci anni, si potrebbe assistere a una situazione in cui le prime due classificate e la lega europea, ad esempio, partecipano al torneo NBA Cup. Quindi, all'improvviso, si avrebbe l'AC Milan e il Barcellona che giocano nel torneo NBA Cup. Ad un certo punto, e ripeto che sto parlando di un futuro a lungo termine, potremmo assistere a uno scenario in cui la qualità del basket continua a migliorare. Ora disponiamo di infrastrutture di livello mondiale in queste grandi città di livello mondiale. E quando i viaggi supersonici diventeranno una realtà, potremmo assistere a una situazione in cui ci sarà una divisione in Europa della NBA".

