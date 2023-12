Napoli-Inter, Orlando: “Per me c’erano i falli, anche se…”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A a TMW Radio e in particolare degli episodi contestati in Napoli-Inter

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà. In particolare focus sulla partita tra il Napoli e l'Inter. I nerazzurri hanno vinto per 3-0, anche se restano dei dubbi sulla gestione dell'arbitro in merito a due episodi: il possibile fallo di Lautaro su Lobotka e il possibile rigore ai danni di Osimhen. Ecco il parere di Orlando.