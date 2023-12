Napoli-Inter, nerazzurri favoriti da due errori clamorosi. Ma il VAR??

Il secondo, forse ancora più grave, è avvenuto quando in una situazione difensiva nella propria area di rigore Francesco Acerbi ha incrociato le proprie gambe con l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, rifilandogli un pestone sul polpaccio. Anche in questo caso Davide Massa ha fatto proseguire e il VAR non lo ha richiamato. Due errori grandi per un big match in cui la posta in palio era parecchia. Eppure per settimane ci si concentra su un tocco di mano di Christian Pulisic in Lecce-Milan, in cui il VAR il suo lavoro preciso e attento lo ha svolto...