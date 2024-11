Monza-Milan, Galliani e Nesta furenti: parole di fuoco nel post partita

Monza-Milan, la rabbia di Galliani e Nesta: il gol annullato pesa

La rosea riporta anche le parole Alessandro Nesta: «Il primo tempo poteva finire 3 a 1, al Milan è andata bene… Così però si sta rovinando il calcio, c’è un regolamento folle. Si deve tornare ad arbitrare come una volta. A Bergamo ci hanno chiesto scusa gli arbitri con un messaggino. Ecco non vogliamo più riceverli. Theo si butta, è chiaro. Dirò di più: Bondo meritava il secondo giallo, l’arbitro non lo butta fuori: perché? Perché l’arbitro si rende conto che aveva lasciato qualcosa. Salviamo il calcio per la gente: non si può fischiare ogni 30 secondi, ora non ci può essere mezzo contatto. In Inghilterra si gioca a calcio, la gente si infiamma… qui tocchi un’unghia ed è rigore, non esiste». LEGGI ANCHE: Monza-Milan, Morata ancora a secco. E' un problema? Ecco perché no