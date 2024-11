Monza-Milan, Feliciani è un disastro: la moviola de la Gazzetta

Monza-Milan 0-1 , tre punti importanti per i rossoneri, ma le polemiche non sono mancate, anzi. Tanti i dubbi sull'arbitraggio di Feliciani. Ecco la moviola da 'La Gazzetta dello Sport'.

Monza-Milan, la moviola della Gazzetta: "Gol annullato erroneamente. Manca un rosso"

Sul gol annullato al Monza: "Al 7’ si entra in una dimensione errata: il Monza va in vantaggio ma ad inizio azione ci sarebbe una “trattenutina” di Bondo a Theo. Feliciani aspetta la fine-azione (nei pressi dell’area è consigliato, non dovuto: solo che nei pressi dell’area non è…) e il posticipo del fischio è per fare eventualmente intervenire il Var: ma quello di Bondo è un freno modesto, non un fallo vero. Gol annullato al Monza erroneamente".