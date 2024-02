Monza-Milan, Costacurta attacca Gabbia: “Non sarai corretto tu!”

Monza-Milan, botta e risposta tra Alessandro Costacurta e Matteo Gabbia — Alessandro Costacurta ha risposto così a Matteo Gabbia: "Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato? Non sarai corretto tu perché sei suo compagno di squadra (di Thiaw, ndr). Se io dico che in un gol ha sbagliato un giocatore, tu non devi dire che non sono corretto. Io sono un analista e non devo difendere i compagni".

La replica di Matteo Gabbia: "Non mi permetterei mai di dire che non hai ragione, anche perché ti rispetto in maniera esagerata. Capisco che ci possano essere errori individuali, ma si può sempre rimediare. Ad esempio in quella situazione si poteva fare una copertura diversa". LEGGI ANCHE: Milan, torna a parlare Cardinale: il suo obiettivo per il Diavolo >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.