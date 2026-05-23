Nella giornata di ieri hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni rilasciate da Luka Modric su quello che sarà il suo futuro. Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista rossonero ha voluto parlare di diverse tematiche. Dopo aver parlato del suo arrivo in Italia e della partita di domenica, il numero 14 rossonero ha voluto spendere alcune parole anche su Massimiliano Allegri: