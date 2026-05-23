PIANETAMILAN news milan interviste Modric su Allegri: “Ho un bel rapporto con lui, è un grande allenatore”

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Modric su Allegri: “Ho un bel rapporto con lui, è un grande allenatore”

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Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista croato Luka Modric ha voluto parlare del rapporto con Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di ieri hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni rilasciate da Luka Modric su quello che sarà il suo futuro. Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista rossonero ha voluto parlare di diverse tematiche. Dopo aver parlato del suo arrivo in Italia e della partita di domenica, il numero 14 rossonero ha voluto spendere alcune parole anche su Massimiliano Allegri:

"Ho un bel rapporto con lui ma non abbiamo parlato di questa cosa - (facendo riferimento alla possibilità di entrare a far parte del suo staff) -. Mi piace ancora giocare a calcio, quando mi ritirerò ci penserò. Quando mi ritirerò? Non lo so, vediamo dopo domenica... Allegri è un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve, è tornato in rossonero e sta facendo un lavoro eccezionale. Prepara bene le partite, ha personalità, sono contento di lavorare con lui".

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Ruolo decisivo nello scacchiere rossonero

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Con il passare dei mesi, Luka Modric, che rientrerà domenica con il Cagliari con una mascherina protettiva specialedopo l'operazione allo zigomo, è diventato un vero punto focale del centrocampo del Milan di Allegri. Il numero 14 croato rappresenta una delle pedine più affidabili dello scacchiere rossonero. La sua presenza, infatti, garantisce qualità ed equilibrio. Nel corso della stagione, il centrocampista croato è stato uno dei calciatori più utilizzati dal tecnico livornese: per lui 2793 minuti in campo, 33 presenze di cui 32 da titolare, ben 2 gol e 3 assist, il tutto alla veneranda età di 40 anni.

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