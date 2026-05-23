Ruolo decisivo nello scacchiere rossonero—
Con il passare dei mesi, Luka Modric, che rientrerà domenica con il Cagliari con una mascherina protettiva specialedopo l'operazione allo zigomo, è diventato un vero punto focale del centrocampo del Milan di Allegri. Il numero 14 croato rappresenta una delle pedine più affidabili dello scacchiere rossonero. La sua presenza, infatti, garantisce qualità ed equilibrio. Nel corso della stagione, il centrocampista croato è stato uno dei calciatori più utilizzati dal tecnico livornese: per lui 2793 minuti in campo, 33 presenze di cui 32 da titolare, ben 2 gol e 3 assist, il tutto alla veneranda età di 40 anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA