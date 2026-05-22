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Champions League, El Shaarawy avvisa il Milan: “Può cambiare tutto”

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Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, l'ex calciatore del Milan El Shaarawy ha voluto parlare della lotta alla Champions League
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Stephan El Shaarawy, ex calciatore del Milan e attuale attaccante della Roma, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di SportMediaset. L'ex giocatore rossonero ha voluto soffermarsi sul finale di stagione: sono, infatti, ben 4 le squadra che si stanno giocando un posto in Champions League (Milan, Roma, Juventus e Como).

Milan, El Shaarawy sulla Champions League

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Roma e Milan, infatti, si ritrovano allo stesso punteggio ed entrambe hanno un solo obiettivo: pensare a se stesse, conquistando una vittoria che garantirebbe la partecipazione nell'Europa che conta ai danni di Juventus e Como, che rimarrebbero tagliate fuori. In merito, 'il faraone' ha dichiarato:

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«L’ultima sarà una partita fondamentale, sicuramente la più importante della stagione. Siamo arrivati a giocarci questa qualificazione, che manca da 8 anni: ora siamo ad un passo, dipende da noi. Da una domenica all’altra può cambiare sempre tutto. Si è visto dalle nostre avversarie, quelle davanti a noi, quanti punti hanno perso».

E in caso di sconfitta o pareggio?

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Delle domande che tutti si stanno ponendo è: ma in caso di sconfitta o pareggio contro il Cagliari, cosa accadrebbe? In cosa deve sperare il Milan? Se finiscono tutte a 71 punti?  Se le dirette concorrenti finissero tute con lo stesso punteggio (ovvero il Milan deve pareggiare contro il Cagliari, la Juventus deve vincere contro il Torino, la Roma deve pareggiare contro il Verona e il Como deve vincere contro la Cremonese) entra in gioco la classifica avulsa.

Se si prendono in considerazione gli scontri diretti, a gioire saranno proprio i rossoneri di Massimiliano Allegri assieme al Como: fuori Juventus e Roma.

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