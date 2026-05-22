«L’ultima sarà una partita fondamentale, sicuramente la più importante della stagione. Siamo arrivati a giocarci questa qualificazione, che manca da 8 anni: ora siamo ad un passo, dipende da noi. Da una domenica all’altra può cambiare sempre tutto. Si è visto dalle nostre avversarie, quelle davanti a noi, quanti punti hanno perso».
E in caso di sconfitta o pareggio?—
Delle domande che tutti si stanno ponendo è: ma in caso di sconfitta o pareggio contro il Cagliari, cosa accadrebbe? In cosa deve sperare il Milan? Se finiscono tutte a 71 punti? Se le dirette concorrenti finissero tute con lo stesso punteggio (ovvero il Milan deve pareggiare contro il Cagliari, la Juventus deve vincere contro il Torino, la Roma deve pareggiare contro il Verona e il Como deve vincere contro la Cremonese) entra in gioco la classifica avulsa.
Se si prendono in considerazione gli scontri diretti, a gioire saranno proprio i rossoneri di Massimiliano Allegri assieme al Como: fuori Juventus e Roma.
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