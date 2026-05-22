«Tutto deciso?Così potrebbe sembrare, ma l’ultima giornata ha le sue trappole. Bisogna sempre mettere nel conto le possibili sorprese e per evitarle servono tante componenti».
Entrando nel dettaglio, Capello ha voluto spendere anche alcune parole sulla Roma di Gasperini, ferma a 70 punti come il Milan:
«I giallorossi hanno in mano il proprio destino, ma del Verona retrocesso non c’è da fidarsi perché può giocare con la testa libera. Senza alcun assillo possono venire fuori prestazioni inaspettate. Vietato quindi farsi prendere da altri pensieri, né dall’ansia da prestazione. La storia è piena di partite finite diversamente quando apparivano scontate».
In chiusura, l'ex allenatore rossonero ha voluto spendere nuovamente alcune parole sulla sudar meneghina, facendo però riferimento anche a Como e Juventus.
«Anche il Milan sulla carta ha la qualificazione in mano e dipende solo da quello che riuscirà a fare contro il Cagliari salvo, che a San Siro non ha nulla da perdere e farà ciò che potrà con l’animo sollevato. Il Como trova la Cremonese che cercherà in tutti i modi di vincere per provare a salvarsi, pur se non dipenderà solamente dai grigiorossi. La Juventus ha il derby che fa storia a sé. È evidente che per i bianconeri la situazione sulla carta è la più complicata».
Ipotesi classifica avulsa—
In caso di pari punti, però, cosa succederebbe? In quel caso, in base al regolamento, entrerebbe in scena la classifica avulsa. In base ai dati raccolti legati agli contri diretti, ad approdare in Champions League, in quel caso, saranno Milan e Como, mentre Roma e Juventus rimarrebbero fuori dai giochi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA