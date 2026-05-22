L'ex allenatore rossonero Fabio Capello, ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Allegri e la lotta alla Champions League

Una giornata ricca di dichiarazioni per il Mondo Milan. Dopo le parole di Luka Modric, che ha svelato alcuni pensieri sul suo futuro, sono arrivate anche le parole di Fabio Capello, storico ex allenatore rossonero. Intervistato dai microfoni de 'Il Messaggero', l'ex 'condottiero' rossonero ha voluto esprimere alcune parole sulla lotta alla champions League, ma non solo.