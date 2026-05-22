I gol pesanti e il rapporto teso con San Siro—
Nel marzo 2021 il suo diagonale a 'San Siro', in uno stadio vuoto per il Covid, frenò la corsa scudetto del Milan di Pioli. L’anno seguente arrivò anche il rigore del 2-1 azzurro, tra i fischi del pubblico, acuiti dal passato interista.
Da allora il clima è chiaro: mani alle orecchie in risposta ai cori, tensione costante ogni volta che torna a Milano. Spinazzola lo ha sintetizzato così: “È la sua preda preferita”. I numeri, e la storia recente, gli danno ragione.
, anche perché ho segnato e non succede così spesso. Però, quando vinci gli scontri diretti sono tutte partite che ti restano dentro. Penso anche alla vittoria contro la Roma».
I numeri contro i rossoneri—
Quando Politano vede il rosso e il nero, si accende. Tutto ha inizio nel 2016, quando ancora Politano vestiva la maglia del Sassuolo. A San Siro il calciatore approfittò di un errore da parte di De Sciglio, trovando il gol nel match finito poi 4-3 per i rossoneri. La stagione successiva, con un destro da fuori area, trovo il gol dell'1-1.
Il suo rapporto con i gol, però, si fermò appena arrivato all'Inter: in nerazzurro il calciatore non è mai riuscito a segnare al Diavolo. Nel 2021 la svolta. Dopo il trasferimento al Napoli, il calciatore riprese da dove aveva lasciato: Marzo 2021, il gol che fenomeno la lotta scudetto del Milan.
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