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Serie A, Politano: “Miglior vittoria? La gara col Milan resta speciale”

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L'esterno del Napoli Matteo Politano ha voluto spendere alcune parole sulla gara vinta contro il Milan di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Tempo di dichiarazioni in Serie A. Nella giornata di oggi, l'esterno del Napoli Matteo Politano è stato intervistato dai microfono di Radio Cnc. Il calciatore partenopeo è tornato a parlare del match contro il Milan di Massimiliano Allegri, vinto dagli azzurri proprio grazie ad un suo gol.

Milan, le parole di Politano

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«Per me è stata una stagione positiva. Anche alla mia età continuo a cercare di migliorare e di aggiungere qualcosa al mio bagaglio. Voglio restare ad alti livelli ancora per qualche anno e quindi provo ogni giorno a crescere. Miglior vittoria? La gara col Milan resta speciale, anche perché ho segnato e non succede così spesso. Però, quando vinci gli scontri diretti sono tutte partite che ti restano dentro. Penso anche alla vittoria contro la Roma».

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I gol pesanti e il rapporto teso con San Siro

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Nel marzo 2021 il suo diagonale a 'San Siro', in uno stadio vuoto per il Covid, frenò la corsa scudetto del Milan di Pioli. L’anno seguente arrivò anche il rigore del 2-1 azzurro, tra i fischi del pubblico, acuiti dal passato interista.

Da allora il clima è chiaro: mani alle orecchie in risposta ai cori, tensione costante ogni volta che torna a Milano. Spinazzola lo ha sintetizzato così: “È la sua preda preferita”. I numeri, e la storia recente, gli danno ragione.

, anche perché ho segnato e non succede così spesso. Però, quando vinci gli scontri diretti sono tutte partite che ti restano dentro. Penso anche alla vittoria contro la Roma».

I numeri contro i rossoneri

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Quando Politano vede il rosso e il nero, si accende. Tutto ha inizio nel 2016, quando ancora Politano vestiva la maglia del Sassuolo. A San Siro il calciatore approfittò di un errore da parte di De Sciglio, trovando il gol nel match finito poi 4-3 per i rossoneri. La stagione successiva, con un destro da fuori area, trovo il gol dell'1-1.

Il suo rapporto con i gol, però, si fermò appena arrivato all'Inter: in nerazzurro il calciatore non è mai riuscito a segnare al Diavolo. Nel 2021 la svolta. Dopo il trasferimento al Napoli, il calciatore riprese da dove aveva lasciato: Marzo 2021, il gol che fenomeno la lotta scudetto del Milan.

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