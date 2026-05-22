Milan, le parole di Politano

«Per me è stata una stagione positiva. Anche alla mia età continuo a cercare di migliorare e di aggiungere qualcosa al mio bagaglio. Voglio restare ad alti livelli ancora per qualche anno e quindi provo ogni giorno a crescere. Miglior vittoria? La gara col Milan resta speciale, anche perché ho segnato e non succede così spesso. Però, quando vinci gli scontri diretti sono tutte partite che ti restano dentro. Penso anche alla vittoria contro la Roma».