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INTERVISTE

Zoff sulla lotta scudetto: “La rimonta del Milan mi sembra difficile, ma nel calcio tutto è possibile”

Mila, Zoff: 'Rimonta scudetto? A me sembra difficile, però...'
Dino Zoff, 84 anni, ex portiere italiano, ha fatto il punto sulle chance di rimonta scudetto del Milan in vista della gara contro la Lazio, in programma domani sera alle 20:45
Redazione PM

Dino Zoff, ex allenatore dei biancocelesti si è espresso alla vigilia di Lazio-Milan, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A. L'ex portiere italiano ha fatto il punto sulla lotta scudetto e sulle reali possibilità dei rossoneri di completare la rimonta sull'Inter. Di seguito, un estratto della sua intervista concessa a 'La Repubblica'

Milan, Zoff sulla rimonta scudetto

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Sulla lotta scudetto: "La rimonta scudetto a me sembra difficile. L’Inter ha un bel vantaggio ancora. Va bene la sconfitta nel derby, ma ha la forza per resettare subito. Poi, certo, tutto è possibile nel calcio. Io lo so bene".

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Sull'evoluzione del calcio: "È diventato uno sport televisivo e il Var, o meglio, il modo in cui viene utilizzato non aiuta: le partite spezzettate, le sceneggiate dei giocatori. Non si può valutare guardando un fermo immagine. Se metto una mano sulla spalla e il mio avversario crolla a terra e fa capriole, sarà più giusto che a decidere sia l’arbitro in campo piuttosto che chi è al monitor?".

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