Sull'evoluzione del calcio: "È diventato uno sport televisivo e il Var, o meglio, il modo in cui viene utilizzato non aiuta: le partite spezzettate, le sceneggiate dei giocatori. Non si può valutare guardando un fermo immagine. Se metto una mano sulla spalla e il mio avversario crolla a terra e fa capriole, sarà più giusto che a decidere sia l’arbitro in campo piuttosto che chi è al monitor?".