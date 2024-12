Milan, Zazzaroni: “Morata non è una punta, ma è meglio di Zirkzee”

Milan, Zazzaroni: "Morata? Non è una punta. Se ci fosse anche Giroud..."

"Dopo 23 minuti erano 4-0, poi possiamo raccontarci quello che vogliamo. Il Sassuolo è andato come vittima sacrificale. Ha messo tutte riserve. Poi è chiaro che il Milan deve vincerla, ma c'era qualcuno che avrebbe scommesso il contrario? Non c'era proprio gara. Abraham è un'alternativa. Diventa titolare perché Morata non è un centravanti vero. Non mi piace dire sottopunta perché non è neanche una sottopunta. È un giocatore che va, rientra, gioca, scambia. È un attaccante molto completo. È uno Zirkzee, per darti un'idea. Anzi, è meglio. Come concetto di giocatore è uno che rientra, cambia, gioca, partecipa. Non lo trovi però spessissimo nei 16 metri, mentre l'anno scorso Giroud era l'uomo dei 16 metri. Se ci fosse Giroud con Morata… Abraham invece è da movimento, fa fatica spalle alla porta. Però il gol lo può fare".