Milan, Morata in lacrime: il racconto di Euro 2024. E sui compagni…

Il trionfo della Nazionale spagnola a Euro 2024 ha già un suo film dedicato. " Una squadra chiamata Spagna. Il cammino verso la Quarta ” è il titolo del documentario lanciato da Prime Video venerdì 29 novembre in oltre 200 Paesi. Il quotidiano MARCA, con l'aiuto della RFEF, ha avuto accesso in esclusiva a uno degli spezzoni del documentario. Álvaro Morata , capitano degli spagnoli e attaccante del Milan, ha parlato delle critiche ricevute e il sostegno incondizionato dei suoi compagni di squadra “ senza di loro, avrei lasciato la Nazionale spagnola ”, queste le parole di Morata in lacrime (parole riprese da Tuttomercatoweb).

Morata e le difficoltà ad Euro 24. Il racconto tra le lacrime

"Il migliore dei capitani, in futuro ci renderemo conto di ciò che ha rappresentato per il calcio spagnolo", queste le parole del commissario tecnico Luis de la Fuente su Morata.