Sul Milan: «Dopo una bella vittoria spesso siamo caduti, ora dobbiamo continuare a fare risultati. Ci aspetta il Milan: è una partita tosta contro una squadra forte, ma noi lavoriamo molto bene col nuovo mister».
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INTERVISTE
Nikola Vlasic, calciatore del Torino, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni al termine di Torino-Parma, gara vinta 4-1 dal toro. La squadra di Roberto D’Aversa incontrerà il Milan alla prossima giornata a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:
«Sappiamo che non siamo quelli di Genova, abbiamo vinto con la Lazio, pure col Napoli abbiamo fatto una buona partita. Se mi diverto? Sì, io sto bene fisicamente, negli ultimi anni non ero al 100% fisicamente, ora mi sento più forte, ma ciò che conta è sempre la squadra».
Sul Milan: «Dopo una bella vittoria spesso siamo caduti, ora dobbiamo continuare a fare risultati. Ci aspetta il Milan: è una partita tosta contro una squadra forte, ma noi lavoriamo molto bene col nuovo mister».
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