Milan, parla Vlasic

«Sappiamo che non siamo quelli di Genova, abbiamo vinto con la Lazio, pure col Napoli abbiamo fatto una buona partita. Se mi diverto? Sì, io sto bene fisicamente, negli ultimi anni non ero al 100% fisicamente, ora mi sento più forte, ma ciò che conta è sempre la squadra».