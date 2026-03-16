Kyle Walker ha giocato al Milan per appena sei mesi, durante la seconda metà della scorsa stagione. Il terzino inglese è atterrato a Milano il 23 gennaio 2025, dopo aver lasciato il Manchester City in prestito, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Dopo un buon avvio, il rendimento dell'ex laterale rossonero è calato in maniera evidente, non convincendo il Diavolo a puntare su di lui per l'annata successiva. Walker ha vestito la maglia rossonera in 13 occasioni, prima di passare al Burnley a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di sterline (circa 6,8 milioni di euro)