Kyle Walker ha giocato al Milan per appena sei mesi, durante la seconda metà della scorsa stagione. Il terzino inglese è atterrato a Milano il 23 gennaio 2025, dopo aver lasciato il Manchester City in prestito, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Dopo un buon avvio, il rendimento dell'ex laterale rossonero è calato in maniera evidente, non convincendo il Diavolo a puntare su di lui per l'annata successiva. Walker ha vestito la maglia rossonera in 13 occasioni, prima di passare al Burnley a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di sterline (circa 6,8 milioni di euro)
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PIANETAMILAN news milan interviste Guardiola: “Come si ferma Vinicius? Prima avevamo Walker. Ora prendiamo la moto e proviamo a correre”
INTERVISTE
Guardiola: “Come si ferma Vinicius? Prima avevamo Walker. Ora prendiamo la moto e proviamo a correre”
Joseph "Pep" Guardiola, allenatore del Manchester City, si è espresso sull'ex terzino del Milan Kyle Walker in vista della sfida contro il Real Madrid
Il commento di Pep Guardiola su Walker—
Pep Guardiola, ex allenatore di Walker ai tempi del Manchester City, è tornato a parlare del terzino inglese al termine della sfida di Premier League contro il West Ham. Il tecnico spagnolo ha risposto a una domanda su Vinicius in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid. Di seguito, le sue parole.
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"Come si ferma Vinicius? Prima avevamo Walker. Ora prendiamo la moto e proviamo a correre".
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