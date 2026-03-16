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Milan Primavera, Renna: “I ragazzi sono stati bravissimi nonostante le assenze”

Milan Primavera, Renna: “I ragazzi sono stati bravissimi nonostante le assenze” - immagine 1
Al termine del match tra Milan Primavera e Bologna, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel pomeriggio di oggi 'Stadio Silvio Piola' di Novara, è andato in scena il match tra Milan Primavera e Bologna, valido per la 30^ giornata di Primavera 1. I giovani ragazzi di Giovanni renna non sono andati oltre il pareggio: in rete, per i rossoneri, Domnitei dopo soli 30 secondi. Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Le sue parole:

Milan, parla Renna

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Tantissime assenze oggi, la squadra ha fatto comunque una prova d’orgoglio: “Sì, una grande prova dei miei ragazzi. Sono stati bravissimi. Mancavano 7-8 ragazzi che avevano avuto la possibilità di partire titolari più volte in questa stagione. Ma chi li ha sostituiti, devo dire la verità, l’ha fatto in modo egregio.

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A partire da Battistini, il nostro capitano dell’U18 che secondo me ha fatto una partita superlativa, lo stesso Angelicchio, classe 2009, che ha fatto anche lui una prestazione eccellente. La strada giusta è questa qui, quella di continuare a lavorare su questi ragazzi”.

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