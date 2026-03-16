Al termine del match tra Milan Primavera e Bologna, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni...

Nel pomeriggio di oggi 'Stadio Silvio Piola' di Novara, è andato in scena il match tra Milan Primavera e Bologna , valido per la 30^ giornata di Primavera 1 . I giovani ragazzi di Giovanni renna non sono andati oltre il pareggio: in rete, per i rossoneri, Domnitei dopo soli 30 secondi . Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Le sue parole:

Milan, parla Renna

Tantissime assenze oggi, la squadra ha fatto comunque una prova d’orgoglio: “Sì, una grande prova dei miei ragazzi. Sono stati bravissimi. Mancavano 7-8 ragazzi che avevano avuto la possibilità di partire titolari più volte in questa stagione. Ma chi li ha sostituiti, devo dire la verità, l’ha fatto in modo egregio.