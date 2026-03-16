Ha la sensazione che dopo il caso Bastoni, gli arbitri stiano iniziando a fischiare contro l'Inter?
"Non so se sia così, per me gli arbitri fischiano un po' a caso. Gli errori non sono solo contro l'Inter anche se lo sono stati particolarmente contro l'Inter. Gli arbitri devono trovare un'omogeneità e una competenza che manca. Ho letto che Gariglio fu accantonato dopo solo quattro partite in Serie A o poco più. E se uno non è buono per il re, non è buono per la regina; se non è buono ad arbitrare perché deve correggere gli arbitri? Un errore clamoroso anche da questo punto di vista.
Poi noi interisti siamo sempre sospettosi; lo dico sempre anche ai miei amici che si lamentano che come per 40 anni in politica la sinistra ha avuto l'egemonia nel mondo della cultura, dell'informazione, della televisione e c'è una sperequazione, nel calcio c'è stata l'importanza del Milan e della Juventus che ha determinato un orientamento meno favorevole all'Inter rispetto a queste due squadre che solo col tempo potrà riequilibrarsi. Vedo le facce di certi commentatori televisivi, specie in quelli di DAZN, e vedo sofferenza quando devono parlare troppo bene dell'Inter. Pazienza, per noi è un piacere doppio quando vinciamo"
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