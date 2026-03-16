"Non so se sia così, per me gli arbitri fischiano un po' a caso. Gli errori non sono solo contro l'Inter anche se lo sono stati particolarmente contro l'Inter. Gli arbitri devono trovare un'omogeneità e una competenza che manca. Ho letto che Gariglio fu accantonato dopo solo quattro partite in Serie A o poco più. E se uno non è buono per il re, non è buono per la regina; se non è buono ad arbitrare perché deve correggere gli arbitri? Un errore clamoroso anche da questo punto di vista.