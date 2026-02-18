Milan, Viviano senza filtri: 'Non si può far passare Allegri per un cog***ne'

Pianeta Milan
Milan, Viviano senza giri di parole: “Io sono un giochista, ma non posso far passare Allegri per un cog***ne”

Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, oggi opinionista, ha parlato di Allegri nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Aura Sport'. Ecco il suo commento
Il gioco di Massimiliano Allegri crea spesso una polarizzazione del dibattito, c'è chi lo esalta e chi è sempre pronto a criticarlo a spada tratta. Quello che non è in discussione, però, sono i risultati: il Milan non perde dalla 1ª giornata di campionato. Il blocco basso è uno dei mantra dell'allenatore rossonero, ma il gol di Loftus-Cheek contro il Pisa è arrivato dopo una sequenza di 27 passaggi: record stagionale in Serie A. Questo dato testimonia come i rossoneri siano una squadra in grado anche di costruire il gioco con pazienza e qualità.

Milan, il commento di Viviano su Allegri

Su questo tema si è espresso anche Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, oggi opinionista. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate sul canale YouTube di Aura Sport.

Il Milan mi sta stupendo tantissimo. A Pisa ha avuto un blackout di 20/30 minuti, ma nel complesso la squadra ha giocato bene. Io sono un giochista, mi piacciono i De Zerbi e i Gasperini. Detto questo, se volessi far passare Allegri per un cog***ne, il cog***ne sarei io. Perché Allegri con la sua maniera di vedere calcio ha fatto decine di risultati, in tante squadre e in tante situazioni. Poi a me piace vedere le squadre giocare in un'altra maniera”.

