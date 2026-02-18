Milan, Viviano senza filtri: 'Non si può far passare Allegri per un cog***ne'

“Il Milan mi sta stupendo tantissimo. A Pisa ha avuto un blackout di 20/30 minuti, ma nel complesso la squadra ha giocato bene. Io sono un giochista, mi piacciono i De Zerbi e i Gasperini. Detto questo, se volessi far passare Allegri per un cog***ne, il cog***ne sarei io. Perché Allegri con la sua maniera di vedere calcio ha fatto decine di risultati, in tante squadre e in tante situazioni. Poi a me piace vedere le squadre giocare in un'altra maniera”.