Milan, Vergine: “Vismara necessita di tutta una serie di interventi”

Il Milan ha annunciato Vincenzo Vergine come nuovo responsabile del settore giovanile. Un grande professionista, con grande esperienza e con le idee molto chiare, come ha dimostrato nella chiacchierata fatta sui canali ufficiali rossoneri. Le sue linee guida sono chiare: si parte dal senso di appartenenza, si gioca per formare futuri campioni e, di conseguenza, per vincere. L'estratto sul centro Vismara (QUI TUTTE LE SUE PAROLE).