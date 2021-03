Milan-United, Pioli: “Maldini? Quando giochiamo certe partite il passato aiuta”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Manchester United, ha fatto riferimento a Paolo Maldini per le sfide giocate in passato contro i 'Red Devils'

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Manchester United, ha fatto riferimento a Paolo Maldini per le sfide giocate in passato contro i 'Red Devils'. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Con Paolo parliamo di tante cose, quando affrontiamo certe partite le situazioni vissute in passato ci possono anche aiutare, soprattutto da trasmettere alla nostra squadra. È chiaro che purtroppo giocare senza tifosi cambia tantissimo e certe emozioni si vivono meno. Ma sappiamo quanto è importante e prestigiosa la partita di domani quindi ci stiamo preparando nel miglior modo possibile". Intanto occhio alle parole di Solskjaer sul ritorno al Manchester United di Diogo Dalot