Milan-Udinese, Pellegatti: “Sofferenza pura. Condannati dagli episodi”

"Sono stati 150 minuti di sofferenza pura. Chiffi non mi ha convinto, dopo un minuto c'era già un giallo. Mi vengono a dire Milan premiato dagli episodi. Siamo stati condannati dagli episodi. Abbiamo dominato nel primo tempo, undici compatti. Un Pulisic stratosferico. Poi Reijnders corre, Lovric cade perché col tacchetto tocca Reijnders che si sposta. Rosso per Chiffi e il VAR dici ok: è incredibile. Parte tutto da lì, i fuorigioco millimetrici dell'Udinese non ci sarebbero stati".