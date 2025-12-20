Pianeta Milan
INTERVISTE

Milan, Theo torna a parlare: “Cooling-break? E’ stato ingigantito. Io e Leao…”

Milan, Theo torna a parlare: “Cooling-break? E’ stato ingigantito. Io e Leao…” - immagine 1
Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: le sue parole sull'episodio legato al cooling-break contro la Lazio
Alessia Scataglini
Theo Hernandez, per ben sei anni, è stato una vera e propria colonna portante, ed importante, del Milan. Dopo la sua cessione all'Al-Hilal, avvenuta in estate, l'ex terzino rossonero non ha più rilasciato dichiarazioni. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, Theo Hernandez, dopo aver parlato della sua cessione, si è voluto soffermare su un episodio ben preciso della scorsa stagione: il famoso cooling-break sotto la guida di Paulo Fonseca durante la partita contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Theo Hernandez e il cooling-break

—  

Sul cooling-break con Fonseca:

"È stato ingigantito. Io e Leao eravamo entrati da poco e siamo rimasti lì. Dicevano che non avessimo un bel rapporto con gli allenatori, ma non era vero. Io andavo d’accordo anche con Conceiçao. Lui era autoritario, ma la gente parlava a vanvera"

