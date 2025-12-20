Theo Hernandez , per ben sei anni, è stato una vera e propria colonna portante, ed importante, del Milan . Dopo la sua cessione all' Al-Hilal , avvenuta in estate, l'ex terzino rossonero non ha più rilasciato dichiarazioni. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, Theo Hernandez, dopo aver parlato della sua cessione, si è voluto soffermare su un episodio ben preciso della scorsa stagione: il famoso cooling-break sotto la guida di Paulo Fonseca durante la partita contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Ecco, di seguito, le sue parole:

"È stato ingigantito. Io e Leao eravamo entrati da poco e siamo rimasti lì. Dicevano che non avessimo un bel rapporto con gli allenatori, ma non era vero. Io andavo d’accordo anche con Conceiçao. Lui era autoritario, ma la gente parlava a vanvera"