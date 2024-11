Milan, Mauro: “Theo Hernandez diventa dannoso. Ecco perché”

Milan, Mauro sicuro: "Theo Hernandez corre dietro solo ai Vinicius. E' un problema"

"Quando i giocatori importantissimi corrono dietro solo ai giocatori importantissimi, allora diventano dannosi per la squadra. Theo Hernandez ha corso dietro a Vinicius e Rodrygo contro il Real Madrid, mentre a Cagliari non ha corso dietro agli avversari e la palla gli è passata due volte sopra la testa. Si può parlare di Fonseca e delle sue colpe di non essere in grado di tirare fuori la grinta e la determinazione ai suoi giocatori in partite contro squadre piccole come il Cagliari, ma sono anche i giocatori perché vedere Theo Hernandez così fa male. Questo è il problema del Milan: grandi partite quando giocano al 100% di intensità, mentre nelle altre sono troppo molli".