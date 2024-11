"I gol fin qui subiti in campionato infatti sono 14 (con una partita in meno), proprio come lo scorso anno nello stesso periodo. Con una seconda differenza. A novembre 2023 cominciarono i guai muscolari con gli infortuni a ripetizione di Calabria, Kalulu, Kjaer e Tomori. C'è un altro dato, questa volta tattico, che rende ancora più evidente la debolezza strutturale del Milan in difesa. Nei 4 centrali, non c'è nessuna guida, a tal punto che il più dotato di personalità è apparso Gabbia, attualmente assente per infortunio. Persi quasi tutti i duelli in quota nonostante l'altezza Thiaw e Pavlovic".

"Theo Hernandez? Rendimento scadente e ..." — "E se l'attuale scenario chiama in causa il mancato intervento riparatore di Fonseca, c'è un altro argomento che affiora da Cagliari a conferma di un rendimento molto scadente e che riguarda Theo Hernandez, l'attuale capitano (in assenza di Calabria). Dall'inizio della stagione il francese non è mai stato all'altezza della sua resa passata. Tra l'altro a Parma, seconda di campionato, cominciò la sofferenza del Milan su uno schema che l'avversario sembra aver studiato proprio per utilizzare la distrazione di Theo Hernandez. E cioè partenza dell'azione offensiva dalla destra dello schieramento difensivo rossonero con pallone lanciato sull'altro fronte e chiusura in rete".

Ordine: "Il Milan rischia di perdere la Champions" — "Così nacque il gol di Man, così sono maturati i gol di Zappa e Zortea a Cagliari per un totale di 9 reti subite con la stessa giocata. All'inizio della stagione Theo fu protagonista, con Leao, di quella famosa scenetta del cooling break ma mentre il portoghese ha recuperato condizione e voglia di rimediare alle figure precedenti, da parte del francese non c'è stato alcun indizio di correzione. E se sabato sera, Reijnders, uno dei pochi a tirare la carretta, è andato davanti ai microfoni per spiegare che «siamo noi che dobbiamo guardarci in faccia e capire che non si possono prendere questi gol», allora vuol dire che il problema è molto interno oltre che squisitamente calcistico. C'è infine un aspetto temperamentale".

"Anche l'Atalanta, provata dal viaggio a Stoccarda in Champions, ha parzialmente pagato contro l'Udinese la stanchezza più nervosa che fisica ma alla fine è riuscita a portare a casa i 3 punti. Al Milan tutto ciò sembra una missione impossibile e questo significa che il rischio di perdere la Champions per il futuro è ancora più allarmante".