Milan-Stella Rossa, Savicevic: “Rossoneri molto più forti. In Europa…”

Dejan Savicevic , leggenda del Milan , ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dei suoi ricordi in rossonero e non solo ( LEGGI QUI ). Tra gli argomenti anche il suo prossimo 'derby' del cuore: Milan-Stella Rossa di Champions League. Ecco il parere dell'ex rossonero.

«Il Milan è molto più forte della Stella Rossa, che è diversa da quella dello scorso anno. Ha perso con l’Atalanta, ma si rituffa subito in Champions, è una buona occasione per riscattare la sconfitta. Poi, lo sappiamo, le notti del Milan in Europa sono state spesso molto belle. Io ho avuto la fortuna di viverle». LEGGI ANCHE: Milan, Allegri torna di moda? La sua ombra su Fonseca: le ultime