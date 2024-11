Milan, Stam: “Scudetto? Credici! Ecco il motivo. In Serie A…”

Jaap Stam , ha giocato con la maglia del Milan due stagioni sfiorando la Champions 2004-05 . L'ex difensore rossonero ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Per l'olandese la rimonta Scudetto del Diavolo è possibile. Ecco il parere di Stam sulla corsa per il campionato ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

Milan, bisogna crederci ancora nello Scudetto? Stam è convinto: ecco i motivi

«Il Milan sta crescendo e lo sviluppo del progetto sta andando molto bene. In Serie A non è ancora in cima alla classifica, ma avrà la possibilità di avvicinarsi alle prime posizioni: sono stati giocati solo tre mesi e restano ancora tante giornate. Scudetto? Sì, perché anche le altre lasceranno punti per strada. Nell'arco di un campionato prima o poi succede da tutti».