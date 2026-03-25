Milan, senti Chiariello: 'Allegri ha rovinato il calcio, ecco perché...'

NBA Europe, un sogno americano: ecco perché RedBird, Oaktree e Olimpia Milano vogliono entrare nel progetto
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Il giornalista ha poi continuato: "Devo dire che è stato preso in parola, perché la giornata di campionato ha visto delle sette squadre che comandano la classifica ben quattro vincere appunto di corto muso. Ha vinto il Milan 3-2 con il Toro, il Napoli a Cagliari 1-0, un gol dopo un minuto e mezzo che è bastato per portare a casa la partita, con un clean sheet che mancava da 11 partite consecutive se era preso il gol e questa era la dodicesima. Clean sheet, ormai dobbiamo usare i termini inglesi, la porta è inviolata, una volta si parlava più facile, oggi bisogna fare i soloni, i professoroni, i termini di oggi che sennò non si è aggiornato".
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