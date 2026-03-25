Milan, ti ricordi di quando hai preso Nkunku al posto di Hojlund? La scelta che ha cambiato la stagione
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Guardando i nomi, gli attaccanti non mancano al Milan.
«Davanti a gennaio hanno preso anche Füllkrug e hanno 70 milioni in panchina... Forse hanno fatto qualche errorino? Come diceva sempre Fabio Capello: "Meglio prendere uno forte che quattro". Ci siamo capiti».
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