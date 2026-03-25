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Panucci: “Al Milan manca un nove. Hanno fatto qualche errore nel mercato, ecco perchè”

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Christian Panucci,ex calciatore del Milan, ha voluto parlare di alcuni errori di mercato fatti dalla dirigenza, ma non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Christian Panucci, ex calciatore del Milan, è stato intercettato dai microfoni di Tuttosport. L'ex rossonero, dopo aver parlato della Nazionale di Gattuso, impegnata nella missione Mondiale, ha voluto spostarsi sul campionato, parlando ovviamente dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, senti Panucci

—  

Ma se il Milan avesse un nove vero sarebbe più vicino al primo posto di quanto è già oggi? 

«Il numero nove non manca solo al Milan. Però il Milan, essendo una squadra esperta, avendo giocatori molto pratici che nel momento giusto ti castigano anche senza giocare un bel calcio, è riuscito a farlo notare meno. Ma il numero nove manca anche alla Juventus. E in Italia, dove trovi tante squadre che si difendono, avere un nove che dentro l'area ti garantisce i gol fa la differenza».

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Guardando i nomi, gli attaccanti non mancano al Milan. 

«Davanti a gennaio hanno preso anche Füllkrug e hanno 70 milioni in panchina... Forse hanno fatto qualche errorino? Come diceva sempre Fabio Capello: "Meglio prendere uno forte che quattro". Ci siamo capiti».

 

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