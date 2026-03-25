Nella giornata di domenica la FIFA ha inaugurato finalmente la FIFA Arena in Place de la Concorde a Parigi: un campo da calcio per la crescita di tutti i bambini e bambine francesi. Il progetto è già presente in più continenti, ma finalmente è arrivato anche in Francia. All'evento era presente anche Youri Djorkaeff, ex Campione del Mondo francese che ha vestito la maglia dell'Inter. L'ex calciatore, intervistato dalla 'Gazzetta', ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
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PIANETAMILAN news milan interviste Djorkaeff: “Milan? Mi sembra abbia dato una svolta al progetto”
INTERVISTE
Djorkaeff: “Milan? Mi sembra abbia dato una svolta al progetto”
Youri Djorkaeff, ex Campione del Mondo francese che ha vestito la maglia dell'Inter, ha voluto spendere alcune parole sul Milan
Milan, senti Djorkaeff—
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Le parole di Youri Djorkaeff sul Milan e su come si sia rialzato dopo una stagione complicata, anche facendo un po' di ordine e chiarezza a livello di organigramma societario: "Anche se osservo il Milan da lontano, mi sembra che abbia dato una svolta al progetto rispetto allo scorso anno, quando non si capiva che direzione avesse. E quando le cose sono chiare a livello di società, poi il resto gira più facilmente".
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