Nella giornata di domenica la FIFA ha inaugurato finalmente la FIFA Arena in Place de la Concorde a Parigi: un campo da calcio per la crescita di tutti i bambini e bambine francesi. Il progetto è già presente in più continenti, ma finalmente è arrivato anche in Francia. All'evento era presente anche Youri Djorkaeff , ex Campione del Mondo francese che ha vestito la maglia dell'Inter. L'ex calciatore, intervistato dalla 'Gazzetta', ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan . Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Youri Djorkaeff sul Milan e su come si sia rialzato dopo una stagione complicata, anche facendo un po' di ordine e chiarezza a livello di organigramma societario: "Anche se osservo il Milan da lontano, mi sembra che abbia dato una svolta al progetto rispetto allo scorso anno, quando non si capiva che direzione avesse. E quando le cose sono chiare a livello di società, poi il resto gira più facilmente".