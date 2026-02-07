Milan, senti Branchini: 'Giocare poco è un vantaggio. Ecco perché'

Il noto procuratore sportivo Giovanni Branchini, tra gli altri anche del tecnico del Milan Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il consueto appuntamento con "Deejay Football Club", programma radiofonico condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Dopo aver parlato del caso Mateta, Branchini ha voluto soffermarsi anche sui prossimi impegni del Milan e sul fatto che il Milan abbia poche partite in questo periodo. Branchini ha quindi spiegato se, secondo lui, questo sia un vantaggio per i rossoneri o meno. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.