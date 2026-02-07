Milan, senti Branchini: 'Giocare poco è un vantaggio. Ecco perché'

Il noto procuratore sportivo Giovanni Branchini, tra gli altri anche del tecnico del Milan Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il consueto appuntamento con "Deejay Football Club", programma radiofonico condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Dopo aver parlato del caso Mateta, Branchini ha voluto soffermarsi anche sui prossimi impegni del Milan e sul fatto che il Milan abbia poche partite in questo periodo. Branchini ha quindi spiegato se, secondo lui, questo sia un vantaggio per i rossoneri o meno. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Branchini, agente di Allegri: "Giocare poco è un vantaggio, soprattutto per recuperare dagli infortuni"
INTERVISTE
Branchini, agente di Allegri: “Giocare poco è un vantaggio, soprattutto per recuperare dagli infortuni”
Il procuratore di Massimiliano Allegri Giovanni Branchini ha rilasciato alcune dichiarazioni durante "Deejay Football Club". Ecco tutte le sue parole
Il fatto che il Milan giochi 2 partite in 17 giorni quanto vantaggio dà ad Allegri?
"Sicuramente è un vantaggio. Quantificarlo è difficile. Il tempo gli consente di recuperare dai mini traumi, dagli infortuni, gli consente di lavorare di più in allenamento. Troppo spesso ci si dimentica che il primo effetto negativo delle tante partite ravvicinate è il fatto che ci si alleni poco. È difficile in uno sport di squadra il non allenarsi, diventa un problema".
