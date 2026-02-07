Pianeta Milan
Milan, Ibrahimovic e il brutto episodio con Tonucci: “Dopo avermi rotto il naso mi ha…”

Durante la sua esperienza all'Ajaccio, Denis Tonucci ha raccontato quella volta che ha dovuto marcare Zlatan Ibrahimovic
Durante la sua esperienza all'Ajaccio Denis Tonucci, attuale difensore della Vis Pesaro, ha raccontato ai microfoni del club di quella volta che ha dovuto marcare Zlatan Ibrahimovic durante un match contro il PSG. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

"Ho rotto il naso penso sette, otto Volterra cui una volta Ibrahimovic, però lui lo poteva fare. Era un PSG. stellare,perché c'erano Lavezzi, Cavani, Ibrahimovic,Thiago Silva, Thiago Motta... Io avevo il compito di sbattagliare un po' con quel dio.Penso che alla fine lui si era stancato di averediciamo un gatto attaccato ai bip. Arriva questa palla alta, vado per saltare e mi è arrivata una sveglia in faccia, mi ha mezzo rotto il naso, una cosa incredibile. Il bello è stato che io a fine primo tempo gli avevo chiesto la maglietta e lui mi aveva detto 'guarda non riesco a dartela perché la devo dare a Mutu' e loro avevano giocato insieme alla Juventus.

'Mi scusi' risposi, addirittura gli diedi del lei. Finisce la partita,  io vado da lui, lo guardo dal basso verso l'alto dato che è due metri,  e gli dico "almeno la maglietta me la devi dare. Mi hai spaccato, la maglietta me la devi dare" E lui mi dà sta maglietta e mi fa "comunque dai si vede che sei italiano, bravo".  Io avevo la pelle d'oca.

