Il noto agente sportivo di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, Giovanni Branchini, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay su varie tematiche. L'agente sportivo, però, si è voluto soffermare in modo molto particolare sul mancato arrivo al Milan di Jean-Philippe Mateta, che non ha superato le visite mediche a causa di un problema al ginocchio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
INTERVISTE
Branchini (ag. Allegri): “I procuratori evitano il Milan per le viste mediche? No, anzi…”
Milan, senti Branchini—
“Se è vero che tra i procuratori gira voce di evitare il Milan per via delle visite mediche rigide? No. Per fortuna che le fanno rigide le visite mediche, così evitano problemi a tutti. Ma credo che il giocatore negli ultimi mesi non sia stato ben consigliato. Ho letto una dichiarazione dell’allenatore del Crystal Palace che in merito ha detto che il giocatore aveva scelto una terapia conservativa. Ma in certi casi è assolutamente deleteria, tanto che dovrà quasi certamente subire un intervento. È stato meglio evitare una situazione non stabile, come quando i giocatori non sono in condizione e hanno delle patologie evidenti“.
