Milan, Amelia: 'Allegri sta facendo bene. Maignan o Svilar? Ecco chi prenderei'
Marco Amelia, ex portiere del Milan è stato intervistato dai microfoni di TMW Radio : le sue parole su Maignan e Svilar
Alessia Scataglini

Marco Amelia, ex portiere del Milan, è stato intervistato dai microfoni di TMW Radio in vista del big match di domenica sera tra Roma e Milan. L'ex estremo difensore dei rossoneri ha voluto parlare del percorso senza coppe del Milan, per poi esprimere la sua preferenza tra Mike Maignan e Mile Svilar. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Amelia

Milan che arriva però più riposato visto che non ha le coppe: "Quando sei il Milan, vedere le altre che giocano le coppe dà fastidio. Deve sfruttare questa stagione per rientrare in Champions, ed è fondamentale. Allegri e la squadra stanno facendo un lavoro importante”.

Chi scegliere tra Maignan e Svilar? "Sono tutti e due importantissimi. Per rendimento sono alla pari, per questione di età prenderei Svilar".

