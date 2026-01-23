Milan in trasferta a Roma e Bologna, Capello: 'Sono partite decisive'

'La Gazzetta dello Sport' uscita stamattina in edicola riporta una lunga intervista all'ex allenatore del Milan Fabio Capello . Tra i tanti argomenti, l'ex tecnico rossonero ha voluto soffermarsi sui prossimi impegni del Diavolo in campionato. Dopo la vittoria col Lecce, per il Milan arrivano due trasferte molto complicate. Prima a Roma contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, poi a Bologna per la sfida con Vincenzo Italiano. Queste gare diranno dove potrà arrivare il Milan. Ne è sicuro Fabio Capello, che ha commentato così il calendario rossonero.

Sulle prossime gare di Serie A del Milan: "Le trasferte all’Olimpico e poi a Bologna ci diranno davvero dove può arrivare il Milan, anche perché arrivano mentre l’Inter affronterà Pisa e Cremonese. Il rischio di perdere terreno c’è. Per questo credo siano decisive: il Milan deve restare lì, a una partita di distanza. Contro Gasperini sarà una bella sfida da Champions, la Roma con Malen ha aggiunto pericolosità al suo attacco. Se però i rossoneri dovessero vincere anche nella Capitale, allora sarebbe difficile poi nascondersi per lo scudetto".