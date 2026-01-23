Capello: “Il Milan oggi ha uno spirito. Allegri ha lavorato su …”

Fabio Capello ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport': argomento il Milan di Massimiliano Allegri (qui tutte le sue parole). "Normale che Max giochi a nascondino: è troppo esperto per non conoscere i rischi di pronunciare la parola scudetto in pubblico. Quando sali molto in alto, se smetti di volare e cadi puoi farti pure più male. E allora sta bello accucciato e parla di tabelle, fa i calcoli". Queste le parole di Capello su Massimiliano Allegri che non parla mai di Scudetto.