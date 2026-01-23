Fabio Capello ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport': argomento il Milan di Massimiliano Allegri (qui tutte le sue parole). "Normale che Max giochi a nascondino: è troppo esperto per non conoscere i rischi di pronunciare la parola scudetto in pubblico. Quando sali molto in alto, se smetti di volare e cadi puoi farti pure più male. E allora sta bello accucciato e parla di tabelle, fa i calcoli". Queste le parole di Capello su Massimiliano Allegri che non parla mai di Scudetto.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Capello: “Il Milan oggi ha uno spirito. Allegri ha lavorato su …”
ULTIME MILAN NEWS
Capello: “Il Milan oggi ha uno spirito. Allegri ha lavorato su …”
'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato l'ex allenatore del Milan Fabio Capello. Tanti argomenti: le parole sul lavoro di Allegri
Con la vittoria contro il Lecce, Allegri e il Milan hanno raggiunto i 20 risultati utili consecutivi in Serie A. Capello ne parla così: "Un grande risultato, frutto proprio del lavoro psicologico dell’allenatore sul gruppo. Il Milan oggi ha uno spirito, per questo riesce a recuperare anche quelle partite in cui non fa benissimo dal punto di vista del gioco o va sotto nel punteggio. Penso che Max abbia lavorato parecchio su questo aspetto e la sola sconfitta con la Cremonese alla prima in 21 giornate ne è la prova".
© RIPRODUZIONE RISERVATA