Chiariello: “Il Napoli con difese schierate non si rende pericoloso, è successo col Milan”

Umberto Chiariello, giornalista sportivo di forte fede napoletana, dopo il pareggio del Napoli in Champions League è stato intervistato: le parole legate alla sfida contro il Milan...
Alessia Scataglini
Umberto Chiariello, giornalista sportivo di forte fede napoletana, dopo il pareggio del Napoli in Champions League è stato intervistato dai microfoni di Radio CRC. Il giornalista si è voluto soffermare in modo particolare sulla squadra, facendo riferimento anche alla partita giocata contro il Milan. Le sue parole:

Milan, parla Chiariello

"Il Napoli aveva tutto per portarsi a casa la vittoria. E invece pareggia non solo per l'ennesimo errore di Buongiorno, ma neppure riesce a segnare di nuovo con venti minuti e sette di recupero in superiorità numerica contro una squadra veramente modesta. Ecco, questo è inaccettabile. E ora c'è lo snodo definitivo. Il Napoli adesso ha le spalle al muro. L'Inter pure ha perso, vero, ma contro una delle squadre più forti d'Europa. L'Inter ha un problema molto grosso, si chiama Sommer, che non fa più miracoli. Il terzo gol preso è sinceramente da pensione".

Il Napoli con difese schierate non riesce a rendersi pericoloso, è successo col Milan per oltre mezz'ora in superiorità, col Torino dopo lo svantaggio e ieri col Copenaghen sempre con un uomo in più. Nel finale convulso c'era comunque la possibilità di segnare ma il Napoli ha fatto caos e non ha costruito praticamente niente. Prova provata, questa, di una squadra che non ha le chiavi per salire sul pullman davanti alla porta. Ed è un disastro. Undici contro undici, invece, quando si giocava per vincerla, il Napoli a Copenaghen gli ha fatto la faccia così. Era il Napoli di Roma con la Lazio, di Cremona"

