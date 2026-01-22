Non c’è nessuna rottura traumatica, nessun segnale politico, nessun cambio: si va avanti nel segno della continuità, con tutto il management che Cardinale ha scelto da anni e confermato nel tempo, pienamente soddisfatto dei risultati aziendali. Altre figure, come per esempio quella di Calvelli, che già fa parte del CDA del Milan e lavora su progetti per il bene del club, sono di rinforzo all’attuale struttura e non per stravolgerla. Se qualcuno voleva vedere la cacciata di Furlani, pensando di mettersi in bacheca – personale – chissà quale trofeo insomma, dovrà ripassare un’altra volta"