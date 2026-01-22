Pianeta Milan
Milan, Letizia: “Se qualcuno voleva vedere la cacciata di Furlani, dovrà…”

Francesco Letizia, giornalista di sportItalia, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni inerenti alle novità societarie in arrivo al Milan: le sue parole su Furlani e non solo...
Alessia Scataglini
Francesco Letizia, giornalista di sportItalia, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni inerenti alle novità societarie in arrivo al Milan. Letizia, dopo aver parlato del rifinanziamento di Cardinale con Manulife Comvest, ha voluto parlare anche della figura di Calvelli, facendo riferimento anche a Giorgio Furlani. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, parla Letizia

"La vicenda del rifinanziamento di Cardinale con Manulife Comvest non deve essere una distrazione per l’ambiente. Ogni speculazione su rivoluzioni e stravolgimenti societari è strumentale a chi pensa ai propri interessi e non a quelli del Milan: la verità è che si tratta di una semplice operazione finalizzata a risparmiare diversi milioni di euro legata a tassi di interesse più bassi, come quando ciascuno di noi fa la surroga con un’altra banca per il mutuo di casa propria.

Non c’è nessuna rottura traumatica, nessun segnale politico, nessun cambio: si va avanti nel segno della continuità, con tutto il management che Cardinale ha scelto da anni e confermato nel tempo, pienamente soddisfatto dei risultati aziendali. Altre figure, come per esempio quella di Calvelli, che già fa parte del CDA del Milan e lavora su progetti per il bene del club, sono di rinforzo all’attuale struttura e non per stravolgerla. Se qualcuno voleva vedere la cacciata di Furlani, pensando di mettersi in bacheca – personale –  chissà quale trofeo insomma, dovrà ripassare un’altra volta"

