Andrea Berton, chef e noto tifoso rossonero, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sportitalia sul ritorno al Milan di Galliani
Mesi fa, intorno al mondo Milan, girava un'ipotesi che aveva già fatto scaldare il cuore di tutti i tifosi rossoneri: un possibile ritorno di Adriano Galliani all'interno della dirigenza. A differenza del vecchio ruolo di AD, Galliani doveva ricoprire il ruolo di Head of Football. Andrea Berton, chef e noto tifoso rossonero, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sportitalia Mercato, su Sportitalia, proprio sul possibile ritorno del Condor a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Berton: "Se ci fosse un ritorno di Adriano Galliani sarebbe un momento importante per il Milan, chi meglio di lui potrebbe dare nuove idee e esportare esperienza che ha lui. Sarebbe positivo. Scudetto? Bisogna sempre crederci"

Poche settimane fa a parlare era stato proprio Galliani stesso che, intercettato ad un evento calcistico, ha dichiarato:"Mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere." Vedremo in futuro se il 'Condor' farà ritorno in quella che è la sua casa.

