Massimo Brambati, ex calciatore e ad oggi procuratore sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni inerenti a Roma-Milan: le sue parole su big match di domenica e non solo...
Massimo Brambati, ex calciatore e ad oggi procuratore sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio. Brambati ha voluto soffermarsi a parlar del big mach di domenica sera tra Roma e Milan, parlando anche di chi, secondo lui, stia facendo il lavoro migliore in Italia. Eco, dia seguito, le sue parole:

Come vede Roma-Milan?

"Perdere a Roma ci sta, non è uno scandalo. Sta giocando bene, ha un'ottima classifica e sta dimostrando una solidità difensiva che poteva sembrare anche un po' di buona sorte, ma non è un caso ora che abbia la difesa migliore. Poi ora ha fatto degli innesti importanti. Quando cresce poi il livello della squadra, cresce anche in allenamento. Per me gli innesti importanti sono validi non solo la domenica ma durante tutta la settimana. Ho visto Gasperini e Massara darsi anche il cinque, spero ci sia stata una riappacificazione".

Gasperini, Allegri, Conte, Spalletti: chi sta facendo meglio, considerando il materiale che ha a disposizione?

"Spalletti, perché è arrivato dopo e ha preso una squadra che non ha fatto lui. E ha alzato il livello del gioco e non solo i risultati. Sta facendo crescere il livello della squadra e facendo rendere dei giocatori che in altre gestioni non mi sembravano anche da Juve. Se prima pensavo fossero solo tre da Juve, oggi sono almeno 4-5".

