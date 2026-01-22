LEGGI ANCHE: Milan, giorni spumeggianti: doppio colpo in difesa! Saelemaekers recupera? Maignan rinnova!
Gasperini, Allegri, Conte, Spalletti: chi sta facendo meglio, considerando il materiale che ha a disposizione?
"Spalletti, perché è arrivato dopo e ha preso una squadra che non ha fatto lui. E ha alzato il livello del gioco e non solo i risultati. Sta facendo crescere il livello della squadra e facendo rendere dei giocatori che in altre gestioni non mi sembravano anche da Juve. Se prima pensavo fossero solo tre da Juve, oggi sono almeno 4-5".
