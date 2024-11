Milan, addio Scudetto? L’ex Ambrosini non è d’accordo

Massimo Ambrosin, opinionista e grande ex rossonero, ha risposto alla seguente domanda: per il Milan il sogno Scudetto è ancora possibile?

Durante il post partita di Inter-Napoli , presente negli studi di DAZN anche Massimo Ambrosini . L'opinionista e grande ex rossonero, ha risposto alla seguente domanda: per il Milan il sogno Scudetto è ancora possibile? L'ex centrocampista è sicuro di si e ne spiega i motivi. Ecco le sue parole.

Ex Milan, Ambrosini: "Scudetto? Ancora possibile, vi dico il perché"

"Con una partita da recuperare questa roba ce la portiamo avanti fino a febbraio… Tempo ce n'è, partite ce ne sono. Penso che il Milan non sia completamente staccato. Ha tante squadre da superare però se consideriamo che quella di Bologna è una partita che potrebbe vincere… Secondo me il Milan può farlo ancora".