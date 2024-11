Ex Milan, vuoi incontrare Serginho e Ambrosini? Ecco come puoi fare

Questa esperienza esclusiva, resa possibile dallo status di Boomerang come partner ufficiale per le scommesse regionali dell'AC Milan, consente ai partecipanti di interagire direttamente con Ambrosini e Serginho. Come padroni di casa nel primo giorno di SiGMA Europe, il 12 novembre alle 16:00, le due icone dell'AC Milan presenteranno un omaggio live di biglietti per le prossime partite casalinghe dell'AC Milan.

Milan, grande opportunità per i tifosi: incontri ravvicinati con Serginho e Ambrosini. Ecco come si può fare — Questa partnership strategica, così come la collaborazione con la star del calcio femminile Alisha Lehmann, evidenzia l'attenzione di Boomerang sul traffico delle scommesse sportive. Potenziando il prodotto di punta dell'azienda, Boomerang-Bet.com , lanciando nuovi marchi, offrendo offerte personalizzate e impostazioni di campagne per i team affiliati partner che hanno portato a una crescita di cinque volte (5x) nel segmento delle scommesse sportive nell'ultimo anno.

Al SiGMA Europe, presenterà questi risultati. L'azienda è stata anche nominata in due categorie B2C ai SiGMA Europe Awards 2024: Best Influencer Collaboration e Best Player Engagement. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione del 12 novembre.

Vitalii Prokofev, CEO di Boomerang Partners, ha sottolineato l'importanza di invitare le leggende dell'AC Milan per collaborare all'evento. "Questa cooperazione è un passo avanti significativo nel nostro rapporto con i nostri partner calcistici. Avere icone dello sport come Massimo Ambrosini e Serginho coinvolte ci consente di creare esperienze uniche per i nostri partner, clienti e ospiti. Dimostra la nostra attenzione al traffico sportivo, alla fiducia e aumenta la visibilità del nostro marchio a SiGMA Europe Malta".

Unisciti ai Boomerang Partners allo stand 1164 al SiGMA Europe di Malta, dal 12 al 14 novembre. I dettagli sui prodotti iGaming dell'azienda e sulle offerte per i partner, nonché l'opzione di prenotare in anticipo degli incontri con i manager, sono disponibili sul sito web di Boomerang Partners.