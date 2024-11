Inter-Napoli, errore sul rigore. Conte si scatena contro il VAR

"Scusate se intervengo, ma che significa che il VAR non può intervenire, se c'è un errore? Che significa? Quando gli conviene intervengono, quando non gli conviene non intervengono. Se c'è un errore il VAR deve intervenire, punto e basta! Questa è una cosa che fa veramente inca**are, ma non penso solo me, tutti gli allenatori! Il signor Marelli può dire quello che vuole, ma a logica il VAR deve correggere degli errori o segnalare situazioni non viste dall'arbitro. Questo è un errore clamoroso che può incidere sulla partita! Altrimenti si creano dei retropensieri. Se c'è un errore, il VAR corregge punto e basta". LEGGI ANCHE: Milan, Pavlovic è l'acquisto più deludente del mercato: errori tattici e non solo